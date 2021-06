Pasquini (Panathlon): “Campo Martini a nuovo, segnale positivo”

“Il 23 giugno scorso ho partecipato con piacere all’inaugurazione del campo di atletica Moreno Martini, completamente rinnovato e adeguato alle normative federali. La cerimonia si è svolta, quasi si trattasse di un segno del destino, a pochi metri dall’albero dello sport, che il Panathlon International Club di Lucca ha piantato, insieme ad altri enti, lo scorso 27 marzo come augurio di una ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli e come simbolo di una nuova e grande unità d’intenti del mondo dello sport. Siamo davvero contenti dei segnali positivi a cui stiamo assistendo (oltre alla ristrutturazione del campo Martini penso anche al progetto per il nuovo Porta Elisa) che interpretiamo come messaggi di unione, di vitalità e di speranza per il futuro in un settore messo letteralmente in ginocchio dall’emergenza Covid”.

Così il presidente del Panathlon Club di Lucca, Guido Pasquini, all’indomani della presentazione del rinnovato impianto di via delle Tagliate.

“Spero che la cerimonia del 23 giugno – prosegue Pasquini – rappresenti davvero l’inizio della rinascita dello sport lucchese e riprendo la frase che abbiamo utilizzato a marzo, quando abbiamo messo in rilievo che il campo Martini è un luogo di sport, dove si esprime una sana energia vitale. La messa a dimora in questa sede di una giovane quercia, forte come i giovani che vedrà correre davanti a lei, ha avuto quindi un alto valore simbolico. La pianta e gli atleti cresceranno insieme sulla nuova pista e si riconosceranno con gioia quando sarà definitivamente passata l’emergenza Coronavirus”.

“Anche per il nostro Club – aggiunge il presidente del Panathlon – è un periodo importante, di ripresa dell’attività e anche di ricorrenze da celebrare. Il 12 giugno abbiamo infatti festeggiato, come avvenuto in tutto il mondo, il 70esimo anniversario del Panathlon International e quindi di tutti i club diffusi capillarmente sul territorio. Nel mese di settembre, inoltre, celebreremo in maniera adeguata il 60esimo compleanno del Panathlon Club di Lucca. Prima ancora di questa ricorrenza avremo, il prossimo 5 luglio, l’appuntamento ormai tradizione con il premio Bancarella Sport, giunto alla sua 58esima edizione. Per l’undicesimo anno consecutivo avremo la possibilità di presentare in anteprima a Lucca i sei libri finalisti e quindi in corsa per il prestigioso riconoscimento, anche quest’anno con la partecipazione di tutti gli autori. Si tratta di una straordinaria anteprima del premio, ideato nel 1964, tra i cui fondatori c’era anche la sezione lucchese del Panathlon Club. Il vincitore assoluto del Bancarella Sport verrà poi proclamato a Pontremoli sabato17 luglio”.