Serie D, Ruvo alla guida del Seravezza. Per il Real Forte c’è Bonuccelli

Serie D

L’ex allenatore del Sestri Levante Alberto Ruvo è il successore di Walter Vangioni alla guida del Seravezza Pozzi, Vitaliano Bonuccelli nella prossima stagione allenerà il Real Forte Querceta. Incontro ad inizio settimana tra il direttore sportivo Luca Scaramuzzino e Luca Polzella per continuare il rapporto sulla panchina del neo promosso Cascina.

Eccellenza

Il San Miniato Basso ha sistemato la prima casella del proprio mosaico con l’arrivo sulla panchina giallo-rossa dell’ex tecnico del Fucecchio Lorenzo Collacchioni, potrebbe accompagnarlo in questa nuova avventura anche il calciatore Andrea Lecceti, sicuramente verrà allestita una squadra in grado di stare nelle prime posizioni. Il Fratres Perignano ha ufficializzato la conferma dell’allenatore Fabrizio Ticciati, continua anche il matrimonio con l’attaccante Lorenzo Sciapi. Oltre al aver confermato sulla propria panchina Riccardo Bracaloni, il Camaiore sono stati confermati gli attaccante Luca Raffi e Silvestro Geraci. Prime conferme e primi ritorno al nuovo Fucecchio del duo Meazzini-Cipolli. Dopo l’esperienza in questo mini-campionato al San Miniato Basso torna a difendere i pali bianconeri Tommaso Del Bino così come tornano l’attaccante Andrea Rigirozzo dopo l’esperienza al Cascina, il difensore classe 2002 Giacomo Nardi dal Fratres Perignano e il centrocampista classe 2002 Alberto Marianelli dal Signa, inoltre sono stati confermati il centrocampista Federico Cenci e il compagno di reparto Francesco Bruchi in attacco il classe 2001 Filippo Ferraro e Leonardo Di Biase. L’intento di Cipolli è giocare con il 4-3-3 e per rispondere alle esigenze del tecnico il direttore sportivo Antonio Meazzini deve completare il reparto d’attacco con una prima e una seconda punta. Fari puntati su Chiaramonti ex Cascina? Fucecchio che dovrà respingere gli assalti che arrivano dalle grandi del girone in primis la Massese del confermato Gassani in panchina, verso l’oggetto del desiderio Francesco Malanchi. In settimana è previsto un incontro tra i vertici bianconeri e il calciatore. E’ risultato vano l’assalto verso i calciatori del Tau Calcio Altopascio Mancini e Niccolai richiesti da Andrea Cipolli da lui allenati alla Cuoiopelli. Inizia a prendere forma la Cuoiopelli. Sono stati confermati l’esterno difensivo sinistro Davide Martinelli, il difensore centrale Nicholas Bagnaoli, il centrocampista Davide Cornacchia, l’esterno destro di difesa Davide Iannello è stato riscattato dal Tau Calcio Altopascio. Conferme anche per la mezzala Andrea Bonfanti e l’interno di centrocampo classe 2003 Leonardo Passerotti. Potrebbe continuare la sua militanza in bianco-rosso anche Matteo Dal Poggetto di proprietà del Real Forte Querceta. Nello staff tecnico sono stati confermati il preparatore dei portieri Stefano Migliorini e il team manager Carlo Panati. Il direttore sportivo Sandro Marcheschi è sulle tracce di due difensori centrali, un centrocampista e un attaccante.

Prima Categoria

L’obiettivo del Marginone è lo stesso dello scorso anno, dar vita ad una stagione piena di soddisfazioni. Sono rimasti ai loro posti l’allenatore Leonardo Tocchini e il direttore sportivo Umberto Lenci. Centrato il primo acquisto di mercato con l’arrivo del portiere Diego Gonnella ex Ponte a Moriano in un reparto completato da Bonciolini e Besson. In difesa sono stati confermati Del Carlo, Gianni, Pinochi, Sarti, Conte, Picchi, Piattelli e Filippo Tocchini. A metà campo conferme per Carmignani, Lici, Ricci, Lencioni, Rotunno e Giusfredi. Le bocche da fuoco offensive saranno ancora Pistoresi, Paganelli, Antoini e Fiore. Le attenzioni sono focalizzate verso l’arrivo di un organizzatore di gioco a centrocampo. La conduzione tecnica dello Staffoli per il prossimo anno sarà ancora affidata a Cristian Boi. Sono emigrati al Fornacette Casarosa, Marconcini e Filidei, dal Ponte Buggianese è arrivato l’esperto centrocampista Giacomo Guastapaglia con trascorsi in Serie D al Ghiviborgo e al Valdinievole Montecatini. Il direttore sportivo Umberto Degl’Innocenti è alla caccia di un difensore. Un campionato da protagonista vorrebbe farlo il Fornacette Casarosa del tecnico Lido Malasoma. In attacco sono stati confermati Verola, Scardigli, Nannelli e il classe 2000 Perissinotto. Le cui fortune passano anche per le giocate del tre-quartista dal sinistro naturale Mirko Nastasi. A metà campo sono stati confermati il capitano Degl’Innocenti, Pellegrini ed è stato prelevato dall’Armando Picchi Mirko Susini. Confermato nel reparto arretrato Di Cocco, Ferrucci e Benedetti e il portiere Matteo Doveri. Sono state avviate trattative con i difensori Borriello della Geotermica e Berti del Monterotondo. La società ha presentato domanda per un eventuale ripescaggio in Promozione. Fabio Chetoni continua la sua permanenza sulla panchina della Sanromanese. La priorità è trovare un sostituto al centrocampista Matteo Bianchi costretto a lasciare la squadra per motivi di lavoro, da segnalare il ritorno dell’attaccante classe 96 Botrini dal Castelfranco. Continuano a lavorare di comune accordo l’allenatore Davide Frau e il direttore sportivo Nicola Tortiello al Tirrenia. Ai dettagli le operazioni che comportano l’arrivo di due portieri. Sono stati confermati gli esterni di difesa Filippo Prato e i classe 2000 Gianmarco Giorgi e Jacopo Miani insieme al difensore centrale classe 2002 Gabriele Tedesco. Identico allo scorso anno il reparto di centrocampo con le conferme di Luca Balleri, Claudio Rombolini, Lorenzo Puccioni, Tommaso Luperini, Raul Borneo, Jacopo Simoncini e Alain Cozzi. L’ASD San Miniato ha confermato alla guida tecnica Stefano Valori. Sono stati confermati i portieri Morelli e Micheli i difensori Caponi, Lamberti, Scali, Nidiaci e Mori, i centrocampisti Boldrini, Campinoti, Donati, Giani e Marconcini e gli attaccanti Zini e Faraoni. Il direttore sportivo Fabrizio Scali non ha indugiato dopo le partenze in attacco di Paolo Susini il quale ha lasciato la squadra per limiti d’età e Ronny Mucciaccito passato al Ponte a Cappiano. Sono stati acquisiti il marocchino l’esterno d’attacco classe 2000 Amid Echegdali dal Montelupo, il classe 2001 Matteo Salvadori dalla juniores Regionale dei cugini del San Miniato Basso e l’albanese Arsid Dardha classe 95 dal Certaldo elemento che si era particolarmente distinto con il club fiorentino in Prima Categoria. Hanno deciso di abbandonare l’attività i difensori Nencioni e Lucchesi, in questo reparto è arrivato sempre dalla juniores del San Miniato Basso il classe 2001 Gioelè Fiumanò. Costruzione della squadra completata, il sodalizio rimane alla finestra non ha assilli ma se capita l’opportunità non si farà scappare l’occasione. Non è andato in porto il tentativo da parte del Ponte a Cappiano di assicurasi le prestazioni del difensore Marianelli che ha preferito rimanere al Pomarance. In corso ci sono le trattative avviate in difesa con l’ex Tirrenia Andrea Hemmy e con il classe 2000 Carlo Carlini dalla Sestese con trascorsi al Tau Calcio Altopascio.

Seconda Categoria

Renzo Comini il prossimo anno sarà ancora al timone del Castelfranco per cercare di centrare il passaggio in Prima Categoria, il direttore sportivo Alberto Socci è passato ai cugini della Stella Rossa e al suo posto è subentrato Iacopo Ferradini che figurava già nei quadri societari. Tra i primi colpi centrati dal sodalizio c’è da registrare l’arrivo dell’attaccante Luca Bonamici dal Porcari, torna in bianco-verde dopo aver risolto i problemi di lavoro l’estremo difensore Romano. Sono approdati alla Pecciolese l’attaccante Ciardelli e il portiere Lischi.