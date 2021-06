Ghiviborgo, si dividono le strade con l’allenatore Simone Venturi

Il Ghiviborgo saluta mister Simone Venturi, colui che, insieme alla squadra, ha permesso alla società di completare il campionato con ottime prestazioni, classificandosi all’11esimo posto in classifica. A renderlo noto è la stessa società, che saluta Simone Venturi con grande affetto e riconoscenza.

“Capiamo le ambizioni di Venturi e lo ringraziamo per tutto quello che lui, e solo lui, poteva fare per il Ghiviborgo – spiegano i dirigenti – Con lui abbiamo rifondato la squadra dal punto di vista psicologico e del gioco. Con lui siamo riusciti a concretizzare tanti risultati importanti, a conquistare la salvezza e a raggiungere un ottimo piazzamento in campionato. Con lui abbiamo fatto 34 punti in 19 partite: merito dei ragazzi, merito dello staff dei dirigenti, merito del mister, che è sicuramente riuscito a dare una nuova impronta e a determinare un cambio di passo alla squadra. A lui, quindi, va tutto il nostro ringraziamento. Grazie di nuovo Simone per tutto quello che hai fatto: il Ghiviborgo ti è riconoscente”.

La società, a breve, ufficializzerà il nome del nuovo titolare della panchina del Ghiviborgo impegnato per la stagione 2021/2022.