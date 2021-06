Mm Motorsport, prestazione da top ten al Rallye du Pays Ajaccien

È un risultato di alto contenuto agonistico, quello conquistato da Mm Motorsport sulle strade del Rallye du Pays Ajaccien, appuntamento che – nel fine settimana – ha visto impegnato il team lucchese sulle selettive prove speciali della Corsica, con Ajaccio “cuore” dell’evento. Ad elevarsi nella “top ten” è stato Ribiére Arnaud, chiamato alla seconda esperienza sulla Skoda Fabia R5 messa a disposizione ed assistita in campo gara dal team di Porcari. Una comunione d’intenti concretizzata con la decima posizione assoluta e che ha visto il pilota affiancato “alle note” da Ghjuvan Petru Tomasi.

Una performance soddisfacente, quella di Ribiére Arnaud, in evidenza nelle fasi iniziali del confronto grazie ad una prestazione valsa il sesto posto assoluto nella classifica provvisoria, risultato ridimensionato nel prosieguo di gara a causa di in un testacoda accusato nella settima prova speciale e costato la retrocessione di quattro posizioni. Una variabile che, tuttavia, non ha compromesso il raggiungimento dell’obiettivo prefissato da Mm Motorsport: permettere all’equipaggio di maturare esperienza sul sedile della vettura confermando le ottime impressioni destate nella gara d’esordio, il Rallye Regional Portivechju – Sud Corse disputato lo scorso anno ed archiviato in settima posizione assoluta.

Soddisfatta Manuela Martinelli, team manager di Mm Motorsport: “Vedere confermato il gradimento di piloti da oltre confine è sempre un buon motivo per tornare a casa con il sorriso sulle labbra. Ribiére Arnaud ha confermato di saper egregiamente dialogare con la nostra Skoda Fabia, al di là di un risultato che – senza l’inconveniente accusato nell’ultima speciale – sarebbe stato ancora più gratificante”.