Alessio Bifini nuovo allenatore del Ghiviborgo, il vice sarà Pisciotta

È ufficiale: sarà Alessio Bifini a guidare la panchina del Ghiviborgo. Accanto a lui, come secondo allenatore, ci sarà invece Massimiliano Pisciotta.

Bifini, grossetano, ha guidato la Sanremese nella passata stagione fino all’inizio dell’anno. Pisciotta, invece, è un volto noto del Ghiviborgo: aveva già allenato il Ghiviborgo in Eccellenza ed è quindi un gradito ritorno per tutti noi.

“Abbiamo deciso – dicono dalla società – di unire due figure di esperienza e molto dinamiche per dare alla prossima stagione un nuovo ulteriore slancio. Ci stiamo preparando al meglio per affrontare il prossimo campionato e Bifini come primo allenatore e Pisciotta come secondo sono le persone più indicate per costruire la squadra. Abbiamo grande fiducia e grandi aspettative per il Ghiviborgo, per il gruppo dei ragazzi e per le figure tecniche che stiamo scegliendo. Entro la prossima settimana sarà completato ufficialmente anche l’intero staff del Ghiviborgo per ripartire con tanto tanto entusiasmo”.