Amore & Vita a caccia di risultati di rilievo al Sibiu Cycling Tour

Giro dell’Appennino e Gp Città di Lugano hanno dato riprova che gli atleti di Amore e Vita stanno attraversando un ottimo stato di forma.

Tre su tutti: Marco Tizza (13esimo all’Appennino e nono a Lugano) al di là degli eccellenti risultati, ha messo in evidenza di essere sempre con i più forti quando conta. Stefano Pirazzi, c’è. Ed è in continua crescita. Anche a Lugano ha attaccato, e come da suo modus operandi, è stato protagonista della fuga principale di giornata. Davide Appollonio è stato nel vivo del gruppo principale (inseguitore della fuga che poi ha visto Moscon trionfare) fino a pochissimi chiliometri dal traguardo. Lì erano presenti soltanto passisti – scalatori, e in una corsa impegnativa come il Gp Lugano, questo è un dettaglio molto rilevante, considerando che Appollonio è un velocista.

Ora il team si aspetta molto in termini di risultati dal Sibiu Cycling Tour, e attende con ansia anche un cenno di crescita da parte di un altro atleta importante come Paolo Totò.

Al Sibiu la squadra ha sempre ben figurato e nel 2019, si rese protagonista portando a casa una grande vittoria nella tappa “regina” con Marco Tizza che ebbe la meglio su Attila Valter (quest’anno maglia rosa al Giro d’Italia per diversi giorni). È naturale quindi avere delle aspettative e puntare a cogliere un successo dato che è sicuramente alla portata degli atleti di Amore&Vita.

“Dobbiamo pensare in grande e puntare al massimo senza paura – spiega il ds Marco Zamparella – Finalmente sto avendo dai miei corridori le risposte che volevo. Li vedo sempre più decisi e determinati e questo è l’atteggiamento giusto per approcciare agli obbiettivi che ci siamo prefissati. La condizione degli atleti è migliore corsa dopo corsa, e adesso ci manca soltanto la vittoria. Spero che questa sia l’occasione giusta e daremo il massimo per raggiungerla”.

Purtroppo saranno ancora fuori dai giochi Manuel Senni (sempre in convalescenza dopo l’intervento) ed il lussemburghese Charly Petelin, che dovrà stare a letto almeno altri 20 giorni a causa della frattura di tre vertebre sacrali.