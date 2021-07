Lucchese, raduno per la serie D al Porta Elisa il prossimo 21 luglio

La Lucchese presenterà la prossima settimana la domanda di iscrizione al campionato di serie D.

La domanda verrà presentata nella finestra tra giovedì (8 luglio) e sabato. Per la data di mercoledì 21 luglio è invece previsto il primo raduno allo stadio Porta Elisa ed in quella settimana verranno effettuate le visite mediche di rito, oltre ovviamente ai tamponi e gli adempimenti previsti dal protocollo in vigore anti Covid-19.

La società annuncia inoltre che, a completamento della guida tecnica della prima squadra, il secondo allenatore per la stagione 2021/22 sarà Stefano Fracassi, già collaboratore del tecnico Guido Pagliuca nel campionato 2013/14.