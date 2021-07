Real Forte Querceta, resta l’attaccante Pietro Pegollo

Nuova conferma in casa Real Forte Querceta. Resta in squadra Pietro Pegollo per la stagione sportiva 2021/2022.

L’operazione è stata fortemente voluta da mister Vitaliano Bonuccelli, Pegollo rimane a Forte dei Marmi nel momento di massimo potenziale della propria carriera, in cui poter amalgamare al meglio qualità ed esperienza.

“Questo è l’anno in cui dovrei esplodere, è il momento migliore della mia carriera e sono nell’ambiente giusto, dove poter giocare in maniera tranquilla ma con passione e voglia di vincere – afferma Pegollo – Con il mister ho parlato, spero mi dia il cambio di passo, la mentalità e il gesto tecnico-tattico per migliorarmi sottoporta e nei movimenti. In campo starà a me ma credo molto in lui.”

Sulle ambizioni personali: “Spero nella doppia cifra, anche se l’importante rimane una buona stagione corale. Di Paola? Felice sia rimasto, insieme ci troviamo bene, in campo e fuori. Faremo una grande stagione”.