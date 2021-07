Atletica, la Virtus inaugura la nuova pista al campo Martini: al via il primo test event

Torna l’atletica leggera a Lucca. A distanza di due anni dall’ultima manifestazione organizzata dalla Virtus domani (7 luglio) al campo scuola Moreno Martini si terrà il primo dei due test event che inaugurerà, di fatto, la pista e le pedane dopo i lavori di ristrutturazione e di adeguamento ai parametri e alle normative federali necessari per l’omologazione per gare nazionali di ogni ordine e categoria.

Il meeting assoluto e giovanile prevede: biathlon ragazzi e ragazze, lancio del martello (maschile alle 16, femminile a seguire) del peso (maschile alle 18, femminile a seguire) e tra le gare di corsa gli 80 metri cadetti e cadette (maschile alle 18, femminile alle 18,10), i 100 (maschile alle 18,30, femminile alle 18,50) e i 5 mila (femminile alle 19,05, maschile alle 19,30). Alle 19,15 la scena sarà tutta per la gara di salto in lungo femminile alla quale prenderanno parte, tra le altre atlete sia Virtus sia toscane, le due padrone di casa Elisa Naldi, bronzo agli ultimi campionati italiani assoluti, e Cecilia Naldi anche lei reduce da un’ottima vetrina nazionale.

Un evento voluto dalla società biancoceleste che ne ha curato organizzazione e dettagli che purtroppo non potrà essere aperto al pubblico a causa delle stringenti norme Covid ancora in vigore ma sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di Noi Tv.