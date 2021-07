Il sindaco Bruno Murzi, insieme a tutta l’amministrazione comunale, si congratula a nome della città di Forte dei Marmi per l’importante traguardo raggiunto dal giovane fortemarmino Alessandro Nardini che è riuscito a qualificarsi per i campionati europei di golf a squadre che si svolgeranno dal 6 al 11 luglio in Danimarca.

Alessandro è nato e cresciuto a Forte dei Marmi, la sua passione per il golf è stata evidente sin da piccolo, ha iniziato a giocare all’età di 12 anni e ha partecipato a diversi tornei vincendo molte coppe. A causa dell’emergenza sanitaria mondiale ha avuto un breve stop nel 2020 per poi tornare più forte di prima ed essere scelto dalla Federazione Italiana Golf nel 2021 tra i 6 giovani dell’European Boys’ Team Championship per l’Italia. A contendersi le medaglie del Campionato Europeo saranno 16 squadre, dopo la qualificazione su 36 buche, le prime 8 si contenderanno il titolo. Un Grande in bocca al lupo ad Alessandro e a tutta la squadra