Rally, prorogate le iscrizioni alla Coppa città di Lucca e alla Coppa ville lucchesi

Sono stati prorogati alle 18 di lunedì prossimo (12 luglio) i termini di scadenza per iscriversi alla 56esima edizione della Coppa città di Lucca e quarta Coppa ville lucchesi.

Un’iniziativa accordata da Aci Sport per assecondare le esigenze dei conduttori interessati al doppio confronto promosso da Automobile Club Lucca in coorganizzazione con Maremmacorse 2.0. A valorizzare ulteriormente il contesto che abbraccerà la provincia nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 luglio saranno le validità assegnate: Coppa Rally di Zona per il confronto moderno – la Coppa Città di Lucca – e il Trofeo Rally di Zona, cornice che avrà nella Coppa Ville Lucchesi la sua espressione. Attese anche le vetture “All Stars”, quelle di particolare valenza storico sportiva.

Il programma di gara

Tre, le prove speciali che i protagonisti dei due confronti affronteranno per due volte, con le Pizzorne a inaugurare il lotto e la riproposizione, dopo anni di assenza, dei sette chilometri e mezzo della Boveglio, caratteristica di un’edizione 2021 che interesserà anche l’asfalto della Bagni di Lucca e che vedrà, dal punto di vista operativo, la collaborazione di Lucca Corse. Oltre sessanta, i chilometri sotto osservazione cronometrica proposti con il supporto operativo di Lucca Corse.

La 56esima Coppa Città di Lucca e la quarta Coppa Ville Lucchesi vedranno accendere i riflettori sulle vetture protagoniste del confronto nella giornata di venerdì 16 luglio con le operazioni di verifica tecnica e lo shakedown, ovvero il test con vetture da gara che garantirà agli equipaggi partecipanti un primo approccio con l’agonismo, gettando le basi per una tattica di gara che – nella fase centrale del confronto – verrà perfezionata dalle squadre all’interno del parco assistenza, con gli ampi spazi messi a disposizione all’interno del Piazzale don Franco Baroni, nell’area che da anni caratterizza l’evento, quella delle Tagliate. Sabato 17 luglio tutta l’attenzione sarà catalizzata verso le evoluzioni e i riscontri cronometrici, con la partenza prevista dall’area antistante lo stadio Porta Elisa alle 12,31 e l’arrivo, programmato nella stessa location dalle 20, 09, con le premiazioni assolute e di categoria.