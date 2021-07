Tau, festa per la conclusione degli open day della scuola calcio Inter

Un grande successo: si sono conclusi domenica gli Open day della scuola calcio Inter del Tau Calcio Altopascio, che quest’anno interesserà sia le strutture della provincia di Lucca sia quelle della provincia di Pistoia. Il Tau è la prima e unica Scuola Calcio Inter della Toscana e dal 2016 offre ai bambini dai 5 ai 7 anni momenti di calcio puro, attraverso programmi ludico-motori sviluppati insieme ai tecnici della società nerazzurra.

Gioco e divertimento sono le parole chiave dell’offerta formativa che punta sul gioco spontaneo con esperienze motorie significative.

L’augurio e la speranza sono quelli di ripartire alla grande a settembre: gli open day sono appena finiti, ma è già tutto pronto per ripartire.

Da ieri (5 luglio), inoltre, sono cominciate le tre settimane dello Youth Tau Stage allo stadio comunale di Altopascio. Le attività sono dedicate ai nati tra il 2007 e il 2014 e riguardano la conoscenza e lo sviluppo della metodologia di allenamento per i giocatori di movimento e per i portieri. È ancora possibile iscriversi per le settimane 12-16 e 19-23 luglio. Per le iscrizioni il modulo è disponibile sul sito www.taucalcioaltopascio.it, per info e prenotazioni: 0583.216051; 329.7760769. È possibile iscriversi anche durante la settimana direttamente allo stadio di Altopascio.