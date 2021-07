Cresce l’attesa per l’esordio di Francesco Guerra (Gp Parco Alpi Apuane) agli europei under 23

Inizia l’attesa per Francesco Guerra del Gp Parco Alpi Apuane verso sabato (10 luglio): a Tallinn, in Estonia, sede dei campionati europei su pista, il talento romano sarà impegnato sui 5000 metri.

Guerra si presenta con l’ottimo accredito di 14’03”84, tempo realizzato al meeting di Zogno mercoledì 26 maggio. La prova lombarda è solo il culmine momentaneo del 2021 di Francesco Guerra: campione regionale under 23 di corsa campestre, argento ai campionati italiani indoor su pista nella prova dei 3000 metri under 23, quarto sui 1500 metri under 23, sui 3000 metri assoluti e argento ai campionati italiani outdoor su pista under 23.

L’obiettivo è di proseguire al meglio questa stagione iniziata nel migliore dei modi grazie a questa convocazione per la nuova maglia azzurra dopo quelle ottenute per il campionato europeo di corsa campestre under 23 di Lisbona 2019 e il campionato europeo su pista under 20 di Boras.