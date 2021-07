Ginnastica ritmica, la Raffaello Motto sale sul podio del campionato nazionale

Per il secondo anno consecutivo la Raffaello Motto si fa notare nel campionato nazionale d’insieme allieve di ginnastica ritmica, andato in scena lo scorso fine settimana a Folgaria, in provincia di Trento.

Qui la ritmica Motto ha ottenuto anche un bronzo nel giovanile e un quarto posto nell’Open. Ottimo risultato anche per Chiara Vignolini, che per il quinto anno consecutivo si conferma tra le migliori 12 individualiste d’Italia a livello. Nella finale della prova con le 5 funi, tra le Allieve, la squadra viareggina (composta da Daiana Pucci, Noemi Guglielmi, Clara Lo Bosco, Eleonora Barsanti e Rachele Galletti) totalizza 14,100, precedendo l’Armonia d’Abruzzo di Chieti (13,900) e l’Endas Cervia (13,850).

Dopo il terzo posto nella fase di qualificazione (con 13,700 punti) le giovani ginnaste guidate da Donatella Lazzeri e Francesca Cupisti riescono a ribaltare la classifica, merito di una superba esibizione sulle note della colonna sonora del film Sherlock Holmes: Gioco d’Ombre di Hans Zimmer.

La società viareggina sale sul podio anche nel Giovanile, grazie al bronzo conquistato da Martina Bonuccelli, Olga Lucchesi, Vittoria Pratelli, Isabel Puccinelli, Arianna Pescaglini e Chiara Puosi (capitano), oltre a Viola Pannacci, riserva non in campo per il mancato completamento del trasferimento. Podio sfiorato invece tra le Open: nonostante una performance collettiva di rilievo, la squadra formata da Juna Campomagnani, Arianna Musetti, Sofia Ponticelli, Sofia Sicignano, Linda Viani e Benedetta Barsotti chiude al quarto posto. Fatale, purtroppo, la perdita di un cerchio fuori pedana.

“Rimane comunque la consapevolezza di essersi confrontati alla pari con le migliori realtà della categoria – commenta la società -. I risultati di Folgaria dimostrano per l’ennesima volta la qualità del lavoro svolto dalla Motto in questi anni”.