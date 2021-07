La Torretta bike riparte sui sentieri di Annibale

I sentieri di Annibale. È questo il nome scelto per la ventunesima Torretta bike, formazione porcarese capitanata dal presidente Giorgio Tomei che riparte per una nuova avventura.

Il nome è un omaggio alla discesa in Italia del condottiero cartaginese che nel 218 a.C attraversò le Alpi con tutta probabilità nella zona dell’Abetone in quello che ancora oggi viene chiamato Passo di Annibale. Sono 16 gli atleti che partiranno da Porcari domani mattina (8 luglio) alle 7 da piazza Unità d’Italia in direzione Val di Luce per la prima tappa di circa 60 chilometri e un’altimetria di 2 mila metri.

La seconda tappa porterà il gruppo al rifugio del lago Scaffaiolo quota 1850 dopo essere passato dal Cimoncino per un totale di circa 50 chilometri con 2500 metri di ascesa. Terza tappa dal lago Scaffaiolo fino al rifugio Uso Di Sotto per ancora circa 50 chilometri e 2 mila metri di dislivello. Alla sera il gruppo sarà raggiunto da un’altra decina di bikers porcaresi che si accamperanno nei dintorni con le loro tende e partiranno con il resto della squadra la domenica mattina, tappa quasi tutta in discesa direzione Altopiano delle Pizzorne dove pranzeranno tutti insieme per ritornare nel pomeriggio a Porcari.

“Non aspettiamo altro che poter riprendere la nostra consueta attività estiva – afferma il presidente Tomei -, e con questo nuovo Tour sulle nostre montagne speriamo di ritornare presto alla normalità e magari il prossimo anno poter organizzare un vero e proprio tour Alpino in grande stile”.