Calcio a cinque, open day anche per il Tau Futsal

Prosegue la lunga estate amaranto del Tau Calcio. Anche il Tau Futsal, nuova realtà made in Altopascio dedicata al calcio a 5, apre le sue porte per gli Open day.

Il Tau Futsal, nato nel 2020, ha subito come tutte le attività sportive lo stop a causa della pandemia, ma i ragazzi di mister Filippo Edi hanno continuato a tenersi in contatto attraverso incontri virtuali e allenamenti in solitaria. Da aprile sono ricominciati gli incontri in presenza e, adesso, riparte la possibilità di avvicinarsi a questa nuova, entusiasmante disciplina, attraverso una serie di open day. Gli incontri, che si tengono al campo sportivo di Badia Pozzeveri, sono gratuiti e dedicati ai ragazzi nati tra il 2003 e il 2007: attraverso il Futsal è possibile apprendere tecniche e tattiche diverse da quelle tipiche del calcio a 11, basate sulla rapidità e la capacità di leggere il gioco in modo più dinamico, più veloce.

Il Tau Futsal, inoltre, per la prossima stagione porterà in campo due nuove squadre, under 19 e under 21, impegnate nei campionati regionali.

Per informazioni e per partecipare ai prossimi stage che verranno organizzati nel mese di luglio, è possibile contattare Filippo Edi al 392.4677571 o Luca Acciaio al 392.4987011.