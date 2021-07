Virtus Lucca, successo per il primo meeting giovanile al campo scuola Moreno Martini

Un pomeriggio denso di emozioni e di soddisfazioni quello di ieri (7 luglio), per la Virtus Lucca al campo scuola Moreno Martini che, nel giorno della prima manifestazione di atletica dopo oltre due anni di assenza da Lucca, ha ospitato il meeting assoluto e giovanile in una sorta di battesimo del rinnovato impianto sportivo. L’evento, fortemente voluto dalla società biancoceleste, è stato curato nei minimi dettagli dall’organizzazione che, con il fondamentale supporto dei tecnici, ha saputo gestire nel migliore dei modi la larga partecipazione di atleti da tutta la regione. Una rassegna improntata sull’importanza di ritrovare le sane abitudini delle competizioni sportive e all’insegna dei valori dello sport.

Oltre novanta gli atleti Virtus impegnati nelle varie discipline. Nel Biathlon ragazzi ottime risposte da Pierpaolo Pera, terzo nei 60 metri e da Giulio Guccione e Matteo Luporini, rispettivamente primo e secondo nella gara dei mille così come nella classifica finale. Nel Biathlon ragazze spiccano le prestazioni di Nikola Trzos al secondo posto nei 60 metri, al terzo nei mille e quinta nella classifica finale preceduta da Mia Galigani, quarta.

Ottimo secondo posto per Marco Pardini che chiude in 9”92 la gara degli 80 metri Cadetti, mentre tra le Cadette Aurora Massaglia sale sul terzo gradino del podio seguita a ruota da Martina Di Cesare ed Elena Abetini, entrambe quarte.

I 100 metri maschili vedono la vittoria di Lorenzo Dumini, che con un crono di 11”00 si accaparra il primo posto e la terza posizione di Pietro Faraggiana. Nei 100 femminili, buon risultato per Giulia Pierotti, sesta al termine di una buona prova. Nei 5mila metri maschili vittoria netta di Hosea Kimeli Kisorio e brillante prestazione dello Juniores Paolo Marsili. Nei 5mila femminili, settima Irene Giambastiani.

Nel lancio del peso Allievi da segnalare il terzo posto di Giovanni Cella. Nel lancio del martello maschile, terzo posto per Alexander Chumania, in quello femminile vittoria di Martina Della Bartola e terzo posto per Eva Viani. Le gare di lancio si concludono con il secondo posto di Viola Pieroni nel lancio del peso con la misura di 9,11. Chiude la rassegna la gara di salto in lungo che fa registrare la vittoria di Elisa Naldi con 6,32 e il terzo posto per Cecilia Naldi con 5,79.

Ottima anche la partecipazione social: la diretta delle gare trasmessa su Facebook da Noi Tv – pensata per dare modo agli appassionati di seguire l’evento che si è svolto a porte chiuse – ha fatto il pieno di visualizzazioni e condivisioni.

Appuntamento mercoledì 14 luglio per la seconda delle due manifestazioni in programma a Lucca.