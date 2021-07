Gp Parco Alpi Apuane, Francesco Guerra conquista l’ottava posizione agli europei di Tallinn

Francesco Guerra ha chiuso i campionati europei unedr23 di Tallin con un’ottava posizione sui 5mila metri. In Estonia, il talento romano in forza al Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha corso una prova magistrale, di studio per i primi due giri e di cuore e forza per la parte restante.

Inserito nella seconda batteria, Guerra ha concluso la prova con il crono di 14’02”63, personale ritoccato e ottava posizione assoluta. Ottimi risultati non solo in pista ma anche in strada dove i ragazzi di Graziano Poli sono protagonisti. Al Tour geniale, gara a tappe costituita da tre prove in tre giorni, ottimi risultati per Enrico Manfredini e Daniele Sandroni, rispettivamente secondo e quarto assoluto e buone prove a Collodi correndo la seconda prova per Zivago Anchesi ed Enzo Russp e alla terza prova a Montecatini Terme per Mimmo Marino.

A Reggello, alla storica scalata Reggello – Vallombrosa ottime prove per Juri Mazzei arrivato sesto, Jilali Jamali e Federico Gonfiantini, a Rieti, alla K42 del Terminillo, maratona con oltre 3 mila metri di dislivello, buon quarto posto di categoria per lo specialista Alberto Cappello mentre a Favignana, al Giro di Favignana, ottima vittoria assoluta per Alessandro Brancato.