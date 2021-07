Real Forte Querceta, confermato per la quarta stagione consecutiva il centrocampista Yuri Amico

Confermato il centrocampista Yuri Amico per la stagione sportiva 2021/2022 del Real Forte Querceta.

Arrivato a Forte dei Marmi tre anni fa, il centrocampista classe 1998 vestirà la maglia bianconerazzurra per la quarta stagione consecutiva, per dare continuità al progetto e al proprio percorso di maturazione.

“Questa una piazza vicino a casa in cui mi son sempre sentito a mio agio e dove infatti sono cresciuto moltissimo dal punto di vista sportivo e soprattutto umano. Le persone presenti in questo ambiente non si trovano in tutte le realtà – dichiara Amico -. Spero di ripagare la fiducia della società, continuando a crescere come calciatore e come uomo”.