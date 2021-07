Coppa Città di Lucca, Mm Motorsport schiera sei equipaggi al via

È carico di ambizioni, il fine settimana di Mm Motorsport. Il team di Porcari è atteso ad uno degli appuntamenti più prestigiosi proposti dalla Coppa Rally di Zona, la 56esima Coppa Città di Lucca. Sei, le vetture equipaggiate con pneumatici Pirelli presenti sotto i paddock della squadra locale, al centro delle attenzioni di uno staff tecnico che – nella stagione 2021 – si è elevato in termini di affidabilità.

Reduce da un Rally degli Abeti che ha visto concretizzarsi la prima esperienza al volante della Skoda Fabia R5 Evo, Luca Pierotti sarà chiamato a confermare le buone sensazioni destate sull’asfalto della montagna pistoiese, condividendo con Manuela Milli e con la scuderia Jolly Racing Team ambizioni di vertice. Un rientro in grande stile, quello del pilota lucchese, a conclusione di un periodo di inattività archiviato con la seconda posizione assoluta conquistata a giugno sulle prove speciali dell’appuntamento CRZ.

Punterà sulla conoscenza della Skoda Fabia R5 Andrea Marcucci, atteso sulle tre prove speciali disegnate da Ac Lucca – Pizzorne, Bagni di Lucca e Boveglio – ed affiancato da Richard Gonnella in quella che sarà la seconda esperienza stagionale. Esordio sulla Skoda Fabia R5 per Sebastiano Galliani, atteso dopo sette anni di inattività ad una collaborazione dal sapore “amarcord”. Il pilota lucchese condividerà con Giacomo Ciucci la prima esperienza al volante della vettura di Mm Motorsport, riproponendo sui suoi vetri un binomio che ha contraddistinto il rallismo anni ottanta.

Un’ulteriore occasione con la Skoda Fabia R5: questa la proposta della Coppa Città di Lucca rivolta a Pierluigi Della Maggiora, protagonista di una programmazione stagionale che lo vedrà – per la sesta volta – al “via”. Un impegno che il portacolori della scuderia Rally Revolution +1 affronterà affiancato da Valerio Favali, suo copilota di riferimento. Sarà “della partita” anche Vittorio Ceccato, tornato sulle prove speciali toscane con l’obiettivo di confermare le buone sensazioni destate al volante della Peugeot 208 T16, vettura che ha contraddistinto la maggior parte degli impegni programmati nelle ultime due stagioni. Ad affiancare il driver veneto sarà Rudy Tessaro, sotto i colori della scuderia La Superba. Un banco di prova importante, in una classe contraddistinta da qualità e quantità, attende Davide Giovanetti. Il portacolori di Dimensione Corse, con Alessio Rossi “alle note”, sarà parte integrante dell’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona al volante della Peugeot 208 R2B, sui chilometri che hanno segnato il suo debutto agonistico.

La 56esima Coppa Città di Lucca vedrà accendere i riflettori sulle vetture protagoniste del confronto nella giornata di venerdì 16 luglio con le operazioni di verifica tecnica e lo shakedown. Sabato (17 luglio) tutta l’attenzione sarà catalizzata verso le evoluzioni e i riscontri cronometrici, con la partenza prevista dall’area antistante lo stadio Porta Elisa alle 12,31 e l’arrivo, programmato nella medesima location dalle 20,09, con le premiazioni assolute e di categoria.