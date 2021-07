L’iniziativa della scuola di pesca per ragazzi organizzata dalla Asd Lenza Sportiva Sant’Alessio è stata un successo, per partecipazione e organizzazione.

Ottimamente organizzata dalla società di pesca del presidente Oriano Ercolini, durante la settimana da lunedì (5 luglio) a sabato quaranta ragazzi hanno imparato divertendosi le principali montature e tutto quello che può servire per una giornata di pesca, nel rispetto delle regole, delle norme di distanziamento per la pandemia da Covid 19 e della natura.

La manifestazione è stata svolta ai laghi Isola Bassa Carlo Chines e domenica (11 luglio) è terminata con la consueta gara tra i ragazzi partecipanti: ben 35 piccoli pescatori hanno partecipato, concludendo il percorso iniziato e divertendosi durante la prova. Suddivisi per categorie, i ragazzi hanno pescato circa tre ore, dal mattino alle 8,30 con il fine gara sfalsato in base all’età: nella categoria Ragazze ha vinto Emma Passetto (4350 punti), seguita da India Cavallini (3350 punti) e Giulietta Di Giulio (2350 punti), in quella Ragazzi 2013 – 2015 ha vinto Enrico Dal Porto (5500 punti), con Gabriele Nicoletti (3850 punti) al secondo posto e vincitore anche del premio “pescatore più piccolo” e Giordano Massagli (3750 punti), in quella Ragazzi 2009 e 2012 ha vinto Matteo Gambogi (10450 punti) seguito da Andrea Micheli (9300 punti) e Elia Giacometti (9200 punti) e in quella Ragazzi 2006 – 2008 ha vinto Martin Abbate (9150 punti) con secondo posto per Flavio Dinu (9050 punti) e Diego Vellutini (7550 punti), con Francesco Zottola vincitore del premio “pesce più grande”, con una cattura da 3550 punti.

Ha partecipato all’evento Massimo Cavilli, responsabile del settore acque interne per il settore provinciale Fipsas di Lucca, che si è detto orgoglioso di una manifestazione del genere, facendo i complimenti a tutti i componenti della società di Sant’Alessio e incoraggiando sempre di più questa iniziativa, ottima per l’avvicinamento dei ragazzi al mondo della pesca sportiva, in sicurezza e con divertimento.