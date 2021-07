Real Forte Querceta, confermato anche Marco Maccabruni

Nuova conferma in casa Real Forte Querceta. Resta Marco Maccabruni per la stagione sportiva 2021/2022. Dopo aver totalizzato oltre 50 presenze in serie D, il giovane classe 2001 continuerà a vestire la maglia bianconerazzurra per la terza stagione consecutiva.

“A Forte dei Marmi ho trovato un ambiente sereno, dove lavorare bene e crescere. Mi sento maturato nella gestione delle emozioni in campo, massimizzando così l’attenzione per tutti i novanta minuti – dichiara il difensore – Rimango qua per migliorare ancora, soprattutto la tecnica e la gestione del possesso. Gli scorsi due anni sono stati piuttosto simili, per gruppo e staff. Quest’anno voltiamo pagina, starà a me dare il massimo”.