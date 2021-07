Montecatini, all’amichevole contro Roma l’incontro fra Giovannini e Mourinho

Il direttore del Montecatini, Fabrizio Giovannini, volto conosciutissimo in Garfagnana ed in lucchesia, dove vive vicino a Bagni di Lucca, è impegnato in questi minuti in una prestigiosa amichevole che i termali stanno disputando a Trigoria, contro la Roma dello Sorcial One, Josè Mourinho.