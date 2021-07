Basket, a Viareggio arriva il FarmaCity Viareggio Streetball

A Viareggio arriva lo spettacolo del basket con FarmaCity Viareggio Streetball, l’evento sportivo organizzato dal Comune di Viareggio con il supporto di iCare, e la collaborazione con l’Italian BasketBall World, che promette di dare spettacolo, tra ospiti internazionali, atleti di ogni età e le esibizioni acrobatiche degli Space Jumpers.

“Oggi la città ha il piacere di presentare un evento sportivo di assoluto fascino, incentrato sul basket 3×3, con un nome capace di emozionare gli appassionati come Giacomo Galanda, Argento alle Olimpiadi di Atene 2004”, annuncia l’assessore allo sport, Rodolfo Salemi.

Partner ufficiali dell’evento sono Perdormire, Nuovacomauto, Mapei, Hin, Stance, Somed, Wilson, Chianti Banca, Conad, Giorgio Tesi Group, Hotel Esplanade, Caffè Paganotto, Dife for kids.

Il campo da gioco verrà allestito in piazza Pea, in un suggestivo scenario a pochi passi dalla spiaggia che da mercoledì 28 fino a venerdì (30 luglio), ogni sera a partire dalle 18, si trasformerà in una vera e propria Open Court sulla quale si disputeranno un torneo giovanile ed i 3×3 delle categorie Junior e Senior valevoli come qualificazioni per le LB3 Finals di Cesenatico.

Spazio al divertimento anche per i più piccoli con il minibasket ed ai contest di abilità con la gara da 3 punti e la Skill Challenge per dimostrare il proprio talento.

“E’ davvero una bella soddisfazione vedere di nuovo lo streetball a Viareggio – sottolinea Ambra Sinagra consigliera delegata per lo Sport -: una piazza che si presta ad essere campo da gioco, in una zona della città che sempre più diventa punto di riferimento per lo sport all’aperto”.

Infine, in programma le evoluzioni volanti degli Space Jumpers, acrobati delle schiacciate dal grande fascino per il loro alto livello di spettacolarità ed atletismo, previsti per il venerdì alle 21,30.

Le premiazioni vedranno protagonista il campione Giacomo “Gek” Galanda, ex azzurro medaglia d’argento alle Olimpiadi 2004 e tre volte campione d’Italia con Varese, Fortitudo e Siena.

“Un bell’evento – sottolinea l’assessore Salemi – che vede iCare partner principale, e per questo non possiamo che ringraziare la nostra azienda che sempre promuove quotidianamente il benessere della cittadinanza attraverso la rete delle farmacie comunali FarmaCity. Lo sport e l’attività sportiva rivestono un grande valore ad ogni livello e disciplina, sia perché contribuiscono in modo fondamentale alla buona salute fisica e mentale, sia perché offrono una sana occasione di socialità”.

“Sono davvero felice che una città come Viareggio – dichiara Giacomo Galanda – sposi il movimento del 3×3 che è la maniera in cui il basket sta facendo parlare di sé nelle piazze, sulle spiagge, nelle località turistiche, fino alle Olimpiadi di Tokyo. Porteremo in piazza Pea un evento streetball a 360 gradi: basket, musica, dunkers, giochi e personaggi illustri. Il 3×3 offre la possibilità di giocare a tutti, dai più piccoli ai pro che si sfidano per giocarsi un posto alle finali di Cesenatico. Ringrazio il Comune di Viareggio, i co-organizzatori e gli sponsor per averci creduto da subito: sarà una vera festa”.

Il FarmaCity Viareggio Streetball si preannuncia come una manifestazione capace di lasciare il segno in questa estate: «Una festa di sport per tre serate – concludono l’assessore e la consigliera – che ci auguriamo possa diventare un appuntamento fisso. Ringraziamo quanti si sono impegnati e hanno impegnato tempo e passione per la realizzazione dell’evento, all’insegna del basket, dell’attività fisica e del desiderio di tornare a sorridere condividendo un pizzico di normalità».

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 3895452656 o inviare un’email all’indirizzo 3x3viareggio@gmail.com