Gp Parco Apuane al top nei due eventi targati Virtus

Due eventi organizzati dall’Atletica Virtus Cassa di Risparmio Lucca sul rinnovato tartan del Moreno Martini di Lucca: un doppio evento, con la prove sui 5000 metri e sui 3000 metri che hanno visto al via molti atleti toscani e non.

Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde si è fatto trovare pronto come sempre e ottimamente rappresentato su entrambe le prove. Sui 5000 metri, mercoledì (7 luglio), la vittoria è andata al portacolori dell’Atletica Virtus Lucca, Hosea Kimeli Kisorio, che in 15’21” ha avuto la meglio sulla giovane promessa Dario Guidi (Atletica Livorno) 15’32” e l’emiliano Tommaso Manfredini (Atletica Mds Panariagroup) 15’33”.

Tra gli atleti biancoverdi il migliore è stato il risultato Marco Sagramoni con il quindicesimo tempo in 17’54”. Ottima prestazione del veterano Giulio Buchignani, diciassettesimo assoluto in 18’26”. Gli altri apuani classificati sono stati: Roberto Gianni in 19’01” (20 assoluto), Marco Mattei in 19’06” (21 assoluto) e Francesco Nardini in 19’43” (25 assoluto); mercoledì (14 luglio), sui 3000 metri e prova valevole come Campionato Toscano Master su pista, ottima vittoria tra gli M50 per Diego Garbugino con l’ottimo crono di 9’44″01 davanti al compagno di squadra Francesco Nardini in 10’47″24 mentre nelle altre categorie buon quarto posto per Marco Sagramoni in 10’07″86, quarto posto di Roberto Gianni in 10’52″28, quinta posizione di Marco Mattei in 11’08″07; nello stesso meeting sono state disputate due serie di 3000 metri dedicate agli atleti piu’ giovani, con vittoria del fortissimo Abderrazzak Gasmi (Toscana Atletica Futura) in 8’27″64 davanti a Giovanni Barbieri (Pol. Atletica I’Giglio) in 9’04″06 e Augusto Casella (Atletica Livorno) in 9’04″55. Tra gli apuani, belle prove di Nicolo’ Fazzi che ha realizzato l’undicesimo tempo assoluto con 9’19″00 e Mirko Tarantola al diciannovesimo con 9’40″67.