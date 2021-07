Real Forte, confermato il difensore Contipelli

Usd Real Forte Querceta ha confermato Matteo Contipelli per la stagione sportiva 2021/2022.

Tornato in Versilia durante lo scorso campionato, per il difensore classe 1998 sarà la quarta esperienza non consecutiva in maglia bianconerazzurra da quando conobbe Forte dei Marmi per la prima volta, nel 2015.

“Al Real Forte Querceta mi sono sempre trovato bene, è una piazza molto importante, dove poter crescere e far bene – dichiara -. L’obiettivo rimane questo, dare continuità all’ottima stagione conclusa, migliorarmi a livello individuale e divertirmi insieme alla squadra”.