Tre giovani conferme in casa Real Forte Querceta

Tre conferme in casa Real Forte Querceta: sono Alessandro Aquilante, Filippo Gargani e Alessandro Meucci.

Classe 2003, l’esterno Meucci e i centrocampisti Gargani e Aquilante rimangono in bianconerazzurro per dare continuità al percorso di crescita e inserimento nelle dinamiche della prima squadra e del massimo campionato dilettantistico, dove già hanno avuto modo di esordire la scorsa stagione per un totale di 13 presenze e circa 400 minuti complessivi.

La società ripone ferma fiducia nelle qualità dei tre calciatori, certa che l’ambiente sportivo e il lavoro diretto dal tecnico Vitaliano Bonuccelli potranno giovare alla crescita delle figure più giovani, in prospettiva di raggiungere nuove soddisfazioni.