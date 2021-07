Ciclismo, prima vittoria per i giovanissimi del Montecarlo

È arrivata la prima vittoria per i giovanissimi della Usd Montecarlo ciclismo con Paoli Federico nella categoria G1 a Ponte Buggianese. Ben si sono comportati tutti i miniciclisti della Montecarlo nelle altre categorie.

Una giornata di gara positiva per questi bambini, grande impegno da parte degli allenatori e genitori che settimanalmente si allenano sulla pista del Campo Henderson di Lucca, grazie all’impegno del presidente della Fci provinciale Pierluigi Castellani che é riuscito ad avere uno spazio per gli allenamenti sulla pista dell’Henderson. Grande soddisfazione degli sponsor, in particolar modo dello sportivissimo Stefano Silla della System Data, primo tifoso di questi piccoli miniciclisti.