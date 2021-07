Conero Hero battle, medaglia d’oro per Cosentino

Altro grande risultato alla Conero Hero Battle 2021 a Porto Recanati, unica tappa italiana del circuito internazionale World Slalom Series. Medaglia d’oro per Alessandro Cosentino della Lucca Roller Club nella disciplina Speed Slalom categoria juniores men.

Seguito costantemente dall’allenatrice Ilaria Zanobini, sempre presente anche in questa manifestazione, l’atleta ha confermato i risultati ottenuti ai campionati nazionali, disputati recentemente.

Ottimi piazzamenti anche per gli altri atleti del Lucca Roller Club impegnati in questa manifestazione: Flavio Notari, Sofia Paoli, Sara Petrelli e Giulia Romani.