Real Forte Querceta, confermato Federico Bertoni

Real Forte Querceta conferma Federico Bertoni per la stagione sportiva 2021/2022.

Arrivato a Forte dei Marmi nel gennaio 2018, nonostante la giovane età il difensore varesino indosserà la maglia bianconerazzurra per la quinta stagione consecutiva, da figura di riconosciuta affidabilità in campo e nello spogliatoio.

“Ormai sono di famiglia, qua mi trovo benissimo e son felice di rimanere – dichiara il classe 1999 -. Non ho esitato ad accettare l’offerta della società, che ha puntato su di me anche da fuori quota. Sarà uno stimolo in più, sperando in una stagione più fortunata a livello personale. Sto lavorando per arrivare pronto”, conclude. “Obiettivo migliorarsi sempre, per mettermi in mostra e togliermi nuove soddisfazioni”.