Gp Parco Alpi Apuane, Frandi e Campoli campioni regionali Csi su 800 e 1500 metri

Altro fine settimana di risultati per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde.

Sabato scorso (17 Luglio) a Prato, ai ampionati regionali su pista Csi, ottimi Massimiliano Frandi ed Edoardo Campoli, entrambi campioni regionali rispettivamente su 800 metri e 1500 con Enzo Russo medaglia d’argento sui 1500 metri.

In Alto Adige, al Giro del Lago di Resia buona prova per Simone Donati mentre alla Epic Garfagnana, percorso di circa 80 chilometri sui sentieri della Garfagnana, è stata presente Erica Togneri che ha terminato la prova con il tempo di 10 ore e 57 secondi.

Domenica (18 luglio) ad Abbadia San Salvatore, alla Salitredici e prova valida per il campionato Italiano di corsa in salita Uisp, ottimo bronzo di categoria per Roberto Ria mentre a Lastra a Signa, bell’argento assoluto per Lorena Meroni e infine a Subiaco, alla Jennesina, ottimo bronzo assoluto per Joah Koech Kipruto