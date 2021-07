Lucchese, depositata la richiesta di ripescaggio in serie C

Con tutta probabilità sarà professionismo anche l’anno prossimo.

La Lucchese, infatti, ha depositato oggi (19 luglio) alla Federazione italiana giuoco calcio e negli uffici competenti della Lega la documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di ripescaggio al prossimo campionato nazionale di serie C, stagione 2021/2022.

I posti ci sono, in graduatoria i rossoneri non dovrebbero avere grosse sorprese. Non rimane adesso, dunque, che attendere gli sviluppi in seno alla Figc, per capire se ci sarà, come tutti sperano e credono, lo spazio necessario per disputare nuovamente il campionato di C.