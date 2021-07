Due terzi posti per Riccardo De Bellis sulla sua Porsche a Vallelunga

È stato un fine settimana decisamente movimentato, quello appena passato, per Db Motorsport, che comunque ha saputo trarre il meglio possibile dal proprio impegno “tricolore” della Coppa Italia GT, la cui terza prova si è svolta nell’autodromo di Vallelunga.

Riccardo De Bellis, con la Porsche 991 GT3 Cup gommata Michelin, dopo le prime due uscite stagionali in cui il pistard lucchese, con la coupé di Stoccarda curata dalla Zrs di Zambon aveva mostrato i muscoli agli avversari, insediandosi al secondo posto assoluto è riuscito a tenersi salda in mano la posizione d’onore grazie a due terzi posti nelle rispettive gare disputate.

Il weekend per De Bellis era iniziato male: un blocco in autostrada mentre si stava portando all’autodromo romano lo ha costretto a saltare le prove libere del venerdì e successivamente un problema all’idroguida lo ha poi limitato nelle qualifiche al sabato, dovendo così partire ultimo in gara 1 e penultimo in gara 2.

Le due gare, contro vetture di categoria superiore, hanno avuto un’altra faccia ed un altro esito. De Bellis aveva voglia di riscatto contro una situazione negativa che lo ha visto coinvolto suo malgrado ed è stata proprio quella la scintilla che ha scatenato la forza e la grinta necessarie per andare a cogliere in entrambe le occasioni due terzi posti, quelli che gli hanno dunque garantito un nuovo weekend sotto i riflettori ma soprattutto gli hanno consentito di rimanere secondo in classifica, quindi confermandosi tra i protagonisti della serie tricolore promossa dal Gruppo Peroni Race.

“Da un avvio disastroso ad una nuova soddisfazione – commenta De Bellis – il passo è stato breve, ma anche faticoso. Alla luce di tutti gli accadimenti della vigilia, posso dire che questa gara equivale ad una vittoria, con la squadra abbiamo fatto il possibile per rimanere ai vertici e ce l’abbiamo fatta, abbiamo lottato contro vetture di categoria superiore e contro piloti di alto livello, partire in retrovia non è facile da rimontare. Ringrazio la squadra per il supporto, davvero fantastici. Questo risultato sarà dunque la molla per farci progredire alle prossime gare, siamo consapevoli che possiamo lottarcela”.

Il prossimo appuntamento per De Bellis sarà l’ultimo fine settimana di agosto nella pista umbra di Magione.