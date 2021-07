Si sono conclusi da pochi giorni i campionati italiani di danza sportiva a Rimini, dove la scuola lucchese Solodanza ha conquistato titoli importanti in ambito nazionale .

Con varie succursali in tutta la Toscana la scuola di danza è salita sul gradino più alto del podio conquistando il titolo di Campioni italiani nella 14 e 15 anni classe combinata di danze standard e latino americane con i giovanissimi atleti Gioele Zangarelli e Ambra Tonioni che si sono aggiudicati anche il titolo di vicecampioni italiani nelle danze standard portando ancora una volta ai vertici il nome della scuola.

Un altro risultato è stato quello raggiunto dagli atleti Matteo Cesaretti e Anita Collazo che nella categoria 19 e 34 A1 danze standard hanno raggiunto l’ambita finale che gli ha permesso di accedere per merito alla classe internazionale. Ancora un altro titolo nazionale per la scuola, ottenuto da Carlo Balestri e Sirenella Salvatori che si sono messi in gioco nella categoria over 75 classe b2 riuscendo a salire sul gradino più alto del podio e ottenendo anche loro il titolo di nuovi campioni italiani.

Moltissime sono state le finali e semifinali ottenute dagli atleti dopo aver superato numerose selezioni, risultati grazie ai quali la scuola può vantare il lustro per il passaggio nelle categorie successive.

“Siamo orgogliosi di tutti i partecipanti e fieri del lavoro svolto in questo anno così difficile, ma che ha portato i suoi frutti dopo tanto impegno, costanza, studio e sacrificio – commentano i professionisti -. Un grandissimo successo e un grande orgoglio per tutto il territorio lucchese, pronti a ripartire a settembre con tutti i corsi per bambini e adulti nella sede in via stipeti 50”.