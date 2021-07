Samuele Pillastrini è il nuovo direttore generale della Polisportiva Capannori. Un nome importante nel mondo di tutta la pallacanestro italiana, con esperienze e conoscenze di alto livello in tutti i settori, che nelle ultime stagioni si è specializzato con successo nel ruolo di dirigente.

Nipote di Stefano Pillastrini che è suo zio, decano degli allenatori italiani con tre promozioni dalla A2 alla A1 e altrettante dalla B1 alla A2, Samuele ha iniziato fin da giovanissimo ad allenare in Fortitudo Bologna nello staff della prima squadra. Poi per lui un anno da vice in A2 a Imola, due anni da capoallenatore in Promozione a Castelmaggiore e due alla Pontevecchio Bologna in C Gold per poi tornare a Imola in serie D. Nelle ultime tre stagioni infine è stato alla Juve Pontedera dove si è occupato di giovanili e prima squadra per poi assumere l’incarico di club manager del club.

Ora arriva a Capannori con il ruolo di direttore generale, per lavorare a stretto contatto con il presidente Luca Fontana e guidare l’intera Polisportiva nel processo di crescita che la dirigenza sta portando avanti. Un professionista quindi che faccia da filo comune tra le varie realtà della Polisportiva e che aiuti l’intera struttura a potenziarsi. Per questo la scelta di un professionista che lavori a tempo pieno per la società.

“Sono davvero emozionato – dice il presidente Luca Fontana -. Con oggi aggiungiamo un tassello fondamentale per la nostra struttura organizzativa, e lo facciamo con un elemento di spicco della scena nazionale. Non vediamo l’ora di iniziare questa avventura che ci auguriamo ci porti a raggiungere traguardi importanti”.

L’arrivo di Pillastrini va di pari passo anche con l’inaugurazione della sede societaria in Via Romana 41 a Capannori. Questo invece il consiglio direttivo: Luca Fontana (presidente), Alberto Bernicchi (vice presidente) Stefano Pardini (Segretario), Erika Franceschini (consigliere), Rrezart Keraj (consigliere). Samuele invece sarà il direttore generale dell’intera struttura e il referente per la sezione pallacanestro assieme a Massimiliano Carnesecchi (dirigente della prima squadra). Gli altri referenti sono: Erika Franceschini (volley femminile), Tommaso Puccinelli (volley maschile), Andrea Monaci (calcio), Eugenio Lucchesi (dodgeball), Arianna Tavella (Summer Camp), Francesca Marchi (Camp Pievepelago e Eurocamp Cesenatico).