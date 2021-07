Straordinaria folla ieri sera (24 luglio) a Ghivizzano per Giovanni Di Lorenzo. Una festa organizzata in onore delle origini dell’azzurro tra i protagonisti della vittoria agli Europei.

E il paese di origine di Di Lorenzo non è mancato all’appello gremendo la piazza dopo il sindaco Marco Remaschi ha accolto Di Lorenzo con tutti gli onori.

“Grazie a tutti voi – ha detto il primo cittadino – per aver reso unica e speciale questa serata. Grazie a Giovanni Di Lorenzo, per averci fatto questo regalo e per aver dimostrato, ancora una volta, di essere un campione nella vita, con la sua umiltà e generosità, oltre che nel calcio. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa festa a Ghivizzano, bella più che mai. Grazie a voi, che avete rispettato le regole, senza rinunciare al divertimento, capaci di unire condivisione a sicurezza. E grazie alla nostra comunità, che sa ritrovarsi, che sa essere grande e speciale”.