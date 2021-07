Gp Parco Alpi Apuane, Omar Bouamer e Lorenzo Brunier sul podio del meeting Saint Christophe

Molte gare con tanti piazzamenti di rilievo in questo fine settimana per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde.

Giovedì scorso (22 luglio) in Valle D’Aosta al Meeting Saint Christophe ottime prestazioni per Omar Bouamer e Lorenzo Brunier sui 5 mila metri in pista, rispettivamente primo e secondo assoluti in 15’36” e 15’40”.

Venerdì (23 luglio) invece a Campi Bisenzio, ai campionati regionali Master su pista, buona prova per Roberto Gianni sui 1500 metri mentre sabato (24 luglio) a Castiglion D’Orcia al Tuscany al chiaro di Luna, vittoria assoluta per Roberto Ria sulla distanza di 15 chilometri e ottime prove per Ludmillo Dal Lago sulla stessa distanza e Matteo Dal Lago sulla 44 chilometri. A Corleone, alla Corleone di corsa, vittoria assoluta per Alessandro Brancato. Domenica (25 luglio) a Chiesina Uzzanese alla Strachiesina, vittoria di categoria per Andrea Marsili e argento per Lorenzo Checcacci e buone prove per Mirko Tarantola (nono assoluto), Daniele D’Andrea, Adriano Mattei, Nicola Vanni, Riccardo Picchi, Igor Marracci, Carmine Tommaselli, Marcello Bernardini, Luca Biagi, Michelangelo Fanani, Gianfranco Ciccone, Andrea Massari e Fabio Belletti