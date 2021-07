Real Forte Querceta, confermato Mirko Lazzarini

Un altro tassello si definisce per il Real Forte Querceta: Mirko Lazzarini è stato infatti confermato per la stagione sportiva 2021/2022.

Nonostante gli sforzi profusi per trovare una soluzione che permettesse al giovane calciatore di calcare palcoscenici professionistici, con rammarico e sorpresa la società comunica che ciò non è stato finora possibile. Pertanto, di comune accordo e con ritrovato entusiasmo, Mirko Lazzarini vestirà la maglia del Real Forte Querceta anche per la corrente stagione, nella speranza di continuare a garantire al promettente centrocampista la dovuta visibilità in auspicata ottica professionistica.

“A Forte dei Marmi ormai mi sento a casa, è come una famiglia – afferma Lazzarini -. Spero in un buon campionato e di crescere ancora, magari con qualche rete all’attivo in più.”