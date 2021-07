Successo per la settima edizione di Aikido summer camp

L’asd Aikido Renwakai ha finalmente ripreso le attività di alta formazione organizzando la settima edizione di Aikido summer camp. L’evento si è svolto in modo conforme a quanto stabilito dal vigente protocollo anti Covid-19 ed è stato condotto dal maestro Massimiliano Perini, cintura nera di alto livello, nonché direttore tecnico e referente italiano dell’associazione Renwakai.

Dotato di una profonda conoscenza dell’aikido e grande esperienza come insegnante, Perini ha proposto un’attività impegnativa e stimolante perché ha illustrato molti aspetti fondamentali per una corretta pratica dell’Aikido e fornito fondamentali indicazioni per una esecuzione più incisiva e corretta delle tecniche.

Lo stage si è svolto nei giorni dal 16 al 18 luglio a Gorfigliano, alla bella tensostruttura del campo sportivo in via della Maestà. L’ottima riuscita dello stage non sarebbe stata possibile senza la preziosa e costante collaborazione con il Comune di Gramolazzo nella persona dell’assessore Francesco Pierotti e con il mini hotel di Gramolazzo e di tutto il suo personale. Allo stage era presente anche il maestro Augusto Peghini, rappresentante Acsi per la Provincia di La Spezia, presenza che sottolinea la costante e profiqua collaborazione tra Renwakai ed Acsi.