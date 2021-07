Real Forte Querceta, arriva il difensore Lorenzo Bechini

Real Forte Querceta, arriva Lorenzo Bechini, difensore centrale classe 2001.

Cresciuto a Pisa, dove nel 2018 arriva a collezionare 2 presenze in Coppa Italia, nelle ultime stagioni Bechini vanta esperienze in altre piazze importanti della penisola, quali Sassuolo, Palermo e il debutto in Serie D a Campodarsego, prima del ritorno all’ombra della torre pendente.

“A Forte dei Marmi per trovare continuità nella massima categoria dilettantistica – spiega Bechini -. Il direttore e mister Bonuccelli mi hanno illustrato un bel progetto, che mi ha convinto anche sotto l’aspetto tattico. Lo schema di gioco di riferimento si adatta alle mie caratteristiche”.