Bis del Calcetto Bar Indiana

La formazione che ha rappresentato l’Italia ai Mondiali in Sudafrica nel 2018, il Calcetto Bar Indiana, con base a Segromigno in Monte, ritorna alla grande in attività vincendo due tornei di seguito, al Checchicalcio di Carraia e alla Fralbe di Mugnano.

Sulla carta due affermazioni scontate per chi ha vissuto quella esaltante esperienza che ha visto scalare i vertici del calcio a 5 internazionale. In quella circostanza i ragazzi guidati da Luca Bottaini e Luciano Bertocchini partirono dalla Santissima Annunziata per arrivare fino al Sudafrica, vivendo una esperienza bellissima.

Vincere è comunque sempre difficile e ora più che mai la realtà del calcetto in questa stagione estiva è molto complicata per la sospensione dell’attività per la pandemia e per la presenza di molti giocatori importanti, motivati dalla sosta forzata di quasi tutti i campionati dilettantistici.

In ogni caso il Calcetto Bar Indiana ha ritrovato i suoi meccanismi aggiudicandosi i due tornei a 7 , molto partecipati e , con una importante differenza rispetto al passato, con un drastico abbassamento dell’età media dei partecipanti alle gare.

Questi i protagonisti delle due vittorie: Riccardo Benedetti, Alessandro Vitelli, Andrea Miserendino, Edoardo Antoni, Edison Islami, Elia Chianese , Endri Leshi , Fabio Jovani, Gianfilippo Dal Poggetto , Kalid Haoudi , Jonathan Del Sorbo, Josef Haoudi, Matteo Buoni, Matteo Paoletti, Mohamed Byaze ,Mustapha Ezzaki ,Riccardo Morini, Simone Menichetti, Daniele Biggi e Luca Bigongiari.

A supportare il Calcetto Bar Indiana ci sono Idraulico 32 (Porcari), Ristorante la Pollastra (Segromigno in Monte), Dhea bar (Lucca) insieme allo stessoBar Indiana (Segromigno in Monte).