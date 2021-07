Real Forte Querceta, ecco il centrocampista Centonze

Real Forte Querceta, arriva Mattia Centonze, centrocampista offensivo classe 2002.

Reduce dal primo anno di esperienza tra i grandi, vissuto con la Massese in Eccellenza, Centonze arriva dalla formazione Berretti della Carrarese, dove già in passato si è messo in luce come uno degli elementi più validi, ricevendo ripetute convocazioni nelle rappresentative nazionali Lega Pro Under 15 e 17.

“La Serie D rappresenta una sfida importante, un’ulteriore tappa di crescita dopo l’Eccellenza – dichiara – Darò il massimo, per dimostrare al mister e ai miei compagni ciò di cui sono in grado”.