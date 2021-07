Il Basket Femminile Porcari al lavoro per completare il roster che disputerà il prossimo campionato.

Al confermato gruppo, protagonista della promozione in serie C nella scorsa stagione, si aggiungerà la guardia Chiara Tessaro, 26 anni, che si riallaccia le scarpe da basket dopo un anno di lontananza dalla pallacanestro giocata.

Tessaro, infatti, nella stagione appena trascorsa non ha giocato, ma è stata assistente di Pierre Vincent al Famila Basket Schio vice campione d’Italia e anche vice a Sarcedo, nel campionato di serie A2 femminile.

Chiara è una guardia di valore che andrà a rinforzare il reparto delle esterne della neopromossa Porcari.

Cresciuta cestisticamente nel settore giovanile della Famila Schio, si trasferisce in Toscana per motivi di studio collezionando esperienze dapprima ne Le Mura Spring, poi alla Nico Basket, Ghezzano, Pff Firenze, con cui disputa uno spareggio per andare in serie A2, ed infine il ritorno nella stagione 2019/2020 a Lucca con Le Mura Spring.

Questo il commento dell’allenatore Stefano Corda: “Sono davvero felice dell’arrivo di Chiara. La conosco bene e credo che abbia le caratteristiche sia tecniche che morali che ricerchiamo in una giocatrice. So come interpreta il giocare a pallacanestro ed è proprio quello che voglio dalle ragazze che alleno. Sono certo che saprà darci una grande mano e potrà essere da esempio per le ragazze più giovani”.

Queste le prime parole di Chiara Tessaro: “Sono molto contenta di questa scelta! Dopo un anno in cui mi sono voluta dedicare esclusivamente ad allenare, ho avuto l’ulteriore conferma di quanto mi mancasse giocare e poter stare all’interno di un gruppo. Quando Stefano mi ha chiesto se volevo tornare a giocare a Porcari e mi ha raccontato il progetto che ha in mente, non mi ci è voluto molto per convincermi. È stata sicuramente la chiamata che cercavo. Conosco molto bene Stefano e so quanta passione dedichi a questo sport. Sono convinta che sarà una stagione dove potremo divertirci e cercare di fare grandi cose. Sono felice di entrare all’interno di questa famiglia e non vedo l’ora di iniziare”.