Gp Parco Alpi Apuane, Bouamer vince ad Aosta

Tanti risultati con ottime prestazioni sono arrivati dalle varie gare a cui il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha partecipato.

Lunedì 26 luglio, a Castelbuono, al Giro podistico internazionale di Castelbuono, ottimo rientro in gara per Alessio Terrasi (14esimo assoluto); mercoledì 28 luglio, a Pistoia, alla Notturna di San Jacopo, bell’argento di categoria per Michelangelo Fanani e belle prove per Jilali Jamali (quarto assoluto), Marco Sagramoni (settimo assoluto), Daniele D’Andrea (nono assoluto), Igor Marracci, Adriano Mattei, Daniele Sandroni, Giovanni Balloni e Carmine Tommaselli; giovedì 29 luglio, a Montale, alla Staffetta per Alessio, vittoria assoluta per Emanuele Fadda (in coppia con Maurizio Cito), argento di categoria per Andrea Marsili e Lorenzo Checcacci e buone prove per le coppie Mirko Tarantola – Nicolò Fazzi e Gabriele Aldi – Diego Garbugino (miglior frazionista di categoria)

Infine ieri (1 agosto) a Brescia, alla Diecimiglia del Garda, buona prova per Joash Koech Kipruto (15esimo assoluto); ad Aosta, al Tour Grande Pisa, vittoria assoluta per Omar Bouamer.