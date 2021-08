Nuove Pantere Lucca, vittorie prestigiose per le squadre di baseball e softball

Giornata memorabile per il baseball e softball delle Nuove Pantere Lucca.

Le ragazze della A2 softball guidate da Peppe Cardet hanno fatto bottino pieno in casa di Rescaldina conquistando due vittorie per 2-1 e 5-1. Questo risultato porta le ragazze in terza posizione subito dietro Legnano e la Loggia. Molto importanti le ultime due giornate di campionato che tengono vivo il sogno inaspettato di accedere ai playoff per la categoria superiore.

In campo baseball la serie C sul diamante amico dell’Apuzzo sotto la guida di Amaury Suarez ha vinto per 7- 0 contro l’imbattuta capolista Abc Massa conquistando temporaneamente il primo posto del girone O. Protagonista assoluto della giornata Raffaele Bosi che ha lanciato 9 inning con 8 K e con due tripli in fase di attacco in battuta, trascinando la squadra da leader in questo importante risultato.