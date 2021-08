È ufficiale: Idea Pieroni e Matteo Oliveri voleranno a Nairobi per i mondiali under 20. A darne notizia è la stessa società, l’Atletica Virtus Lucca.

La giovane atleta del salto in alto insieme al campione del salto con l’asta rappresenteranno l’Italia in Kenya dal 17 al 22 agosto. I due saltatori biancocelesti di ritorno dai campionati europei under 20 di Tallinn dove Idea Pieroni si è aggiudicata un ottimo quinto posto saltando 1,83 e mancando per un soffio l’1,86 che le sarebbe valso il bronzo, faranno parte del team azzurro di atletica leggera.