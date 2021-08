Una giornata in memoria di Samuele e Amedeo, i due ragazzi scomparsi lo scorso anno in un drammatico incidente stradale a Lunata.

Gli amici hanno voluto organizzare il primo memorial, una partita in ricordo di Samuele Leto e Amedeo Favilla, disputata ieri (3 agosto) alle 18 al campo sportivo della Folgor Segromigno. I colori rigorosamente giallo-rossi, in ricordo di Samuele che ha militato proprio nella società giallorossa dell’ex presidente Alfredo Chelini.

Una bella giornata di calcio fra amici che si è conclusa in parità. Dopo le foto di rito sul campo, il lancio dei palloncini e la premiazione. Poco dopo tutti i partecipanti si sono recati al cimitero di Segromigno in Piano per salutare l’amico Samuele omaggiandolo con dei fiori ed il trofeo conseguito.

Attimi di commozione generale ed un interminabile applauso. Il tutto si è concluso con una cena tutti assieme sotto il tendone della festa giallo-rossa. La Folgore Segromigno ha ritirato la maglia numero 4.