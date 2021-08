Gli atleti della Butterfly fanno il pieno di medaglie ai campionati italiani di danza sportiva

Sono quattro i talenti della Butterflay asd che ai Campionati italiani di danza sportiva che si sono svolti alla fiera di Rimini dal 9 al 18 luglio scorso sono saliti sul podio.

Tra loro Anastasia Tiran e Mattia Rossi nella categoria danze standard Youth 16/18 anni classe AS. In questa classe ballano le migliori coppie italiane e per loro è un traguardo importante dato che Anastasia e Mattia ballano insieme solo da un anno avendo avuto entrambi in precedenza altri partners. Ma nella famiglia Rossi Mattia non è il solo campione in quanto la sorella Martina e il suo partner Nicola Pardini hanno guadagnato il primo gradino del podio nella categoria danze standard 10/11 anni classe C.

Passando alla classe B3 troviamo altre due coppie medaglia d’oro. Sono Sofia Domenici e Diego Capaccioli nella categoria 16/18 anni nella combinata danze standard e danze latinoamericane (anche medaglia d’argento nelle danze standard) e Asia Bertoneri e Gabriele Batini nella categoria 19/34 anni nella combinata danze standard e danze latino-americane (anche medaglia d’argento nelle danze latinoamericane).

Oltre a queste, il medagliere della Butterfly vanta altre due medaglie d’argento dell’atleta Maura Gigli nella competizione in solo di samba e Jive categoria over 31anni , e altri 10 piazzamenti nelle varie finali tra i quali Daniele Cipriani e Lara Bertolucci quarti classificati nella Senior3 B1 e Gabriele Perna e Giulia Guidetti quarti classificati nella categoria 14/15 C. Risultati che consentiranno agli atleti di essere promossi per merito nella classe superiore. Infine altre quattro coppie hanno conquistato la semifinale e altre 5 si sono comunque aggiudicate i quarti di finale.

“Un finale di stagione decisamente entusiasmante, che ha portato alla nostra associazione una pioggia di medaglie, grazie alla grinta ed alla passione che hanno contraddistinto i nostri atleti durante il periodo di lockdown – commentano Guido Pellegrini e Angela Petrini -. Nonostante tutto non hanno mai perso di vista i propri obiettivi, hanno continuato ad allenarsi anche a distanza, anche con le mascherine, anche singolarmente senza contatto, rispettando tutti i rigidi protocolli federali in merito alla prevenzione di contaglio Covid19 e la loro determinazione li ha ripagati”.