È ancora medaglia d’oro per Marcell Jacobs Lamont. Il velocista che ha militato in maglia Virtus Lucca e che ancora corre con la società lucchese i campionati di società ha vinto anche nella staffetta 4×100 mettendo in fila, con il quartetto azzurro e il record italiano, inglesi e canadesi.

In seconda frazione Jacobs dopo il cambio con Patta ha contribuito a un successo che è stato raffinato dalla prova di Desalu e dall’ultima frazione di un fantastico Filippo Tortu.

Ancora oro e ancora braccia alzate per l’Italia della velocità. E l’atletica è in trionfo: fin qui ha collezionato 5 medaglie d’oro, la metà di tutte quelle dell’Italia alle olimpiadi.