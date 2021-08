Serie C, Lucchese nel girone B: esordio in campionato il 29 agosto contro l’Imolese in trasferta – Scarica il calendario

Lucchese, ecco il girone di campionato. La società rossonera è stata inserita nel raggruppamento B con le squadre del centro Italia, con il ritorno alla divisione orizzontale del territorioo.

Oltre ai rossoneri faranno parte del torneo Ancona Matelica, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Modena, Aquila Montevarchi, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese e una fra Pistoiese e Fano.

Definito anche il primo abbinamento per la coppa di categoria: la Lucchese giocherà in gara secca il 21 agosto sul campo del Legnago.

Quanto al campionato, al via il 29 di agosto, in serata è stato anche diffuso il calendario, in diretta su Raisport. La prima giornata vedrà i rossoneri sul campo dell’Imolese. Seconda giornata ed esordio al Porta Elisa contro una grande come il Cesena.

Scarica qui il calendario del girone B di campionato

Scarica qui il calendario della Lucchese